Regione: “Viabilità, lunghi passi indietro della Liguria”

Da Aristide Fausto Massardo, candidato Presidente Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

A quasi 2 anni dal crollo del ponte Morandi, il 3 agosto verrà inaugurato il nuovo Ponte San Giorgio. Tutti speravamo che la situazione infrastrutture Liguri, già molto deficitaria per le esigenze dei cittadini, del porto e del turismo, tornasse almeno a quella di due anni fa. Invece, con i lavori di indagine e di manutenzione dei viadotti e delle gallerie e la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti, perché pericolosi, la funzionalità del sistema autostradale ha fatto paurosi passi indietro fino alla paralisi pressoché totale degli ultimi mesi.

Non si è avuta neanche l’accortezza di utilizzare i mesi del lockdown, con scarsissimo traffico, per concentrare in quel periodo i lavori beffardamente cominciati quando sono ripartite le attività turistiche e logistiche. Tutto ciò ha precisi responsabili nei gestori autostradali e nel soggetto che voleva controllarne l’attività, cioè il MIT. Decine di migliaia di automobilisti e di camionisti hanno vissuto diverse ore bloccati in autostrada e sono stati spesso costretti ad uscire dalla rete utilizzando improbabili strade statali e provinciali.

È una situazione toccata con mano praticamente da tutti. Sentirsi dire che questa non è la realtà ma una narrazione ha fatto male ai liguri, ai turisti, e a quanti vengono da noi per esercitare la loro attività lavorativa. In questi casi, le scuse sono doverose, ma non bastano. I cittadini hanno diritto di sapere con chiarezza la data esatta in cui finiranno questi interventi straordinari, per passare successivamente ad una fase ordinaria di manutenzione tollerabile per gli utenti. Ma se le dichiarazioni della Ministra De Micheli ci stanno negando “il diritto al presente”, cioè a riconoscere la realtà e a sapere in quali tempi, si spera rapidi, sarà possibile ripristinare la funzionalità del sistema, le prima dichiarazioni del candidato Ferruccio Sansa ci stanno negando anche il futuro. Fare metà dei lavori della Gronda, quelli relativi alla rettifica dell’A/, vuol dire arrivare in Val Polcevera con due viadotti sospesi per aria, che nel progetto complessivo avrebbero dovuto allacciarsi con il nuovo ponte Polcevera per raggiungere il Ponente cittadino.

Dire che si vuole realizzare la prima parte e ripensare alla seconda è un insulto all’intelligenza dei genovesi. Un atteggiamento intollerabile per chi vuole presentarsi seriamente ai Liguri. Il progetto della Gronda è unitario e non è suddivisibile in lotti funzionali. Chi lo dice mente sapendo di mentire.

La giunta e il governo di centro-sinistra approvarono il progetto in conferenza di servizi nel 2005. Toti ha governato 5 anni e non si è fatto alcun passo avanti. C’è chi vive di propaganda, io sono abituati ad occuparmi di fatti concreti, e chiedo un pronunciamento formale agli altri candidati, a partire da Ferruccio Sansa, sulla necessità di realizzare subito e per intero l’unico progetto realizzabile. Dire di no, vaneggiare interventi a lotti impossibili da realizzare, vuol dire perdere altri 10 anni. La regione non se lo può permettere.