Recco: ritorna l’affascinante pallanuoto giocata in mare

Dallo staff del sindaco Catrlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Recco si prepara ad accogliere da venerdì il terzo torneo di Beach Water Polo “Golfo Paradiso”, con otto squadre master ad affrontarsi nel tratto di mare antistante la piscina di Punta Sant’Anna. Il fischio d’inizio sarà dato domani 24 luglio alle ore 19.30 per proseguire, con gli incontri in notturna fino alle ore 22.30, anche sabato 25 e domenica 26.

L’evento sportivo si avvale dell’organizzazione di Angelino Figari e vede la partecipazione di un’ottantina di giocatori master provenienti da tutta Italia, non mancherà la presenza tra il pubblico dei pallanuotisti che hanno fatto la storia di questo sport. Il torneo rientra tra gli eventi organizzati nell’ambito della rassegna “Recco, un’estate in Paradiso”.

“Il Comune di Recco patrocina anche quest’anno, e per la terza volta, la festa della pallanuoto – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato allo sport Luigi Massone – un’occasione da non perdere per far giocare insieme professionisti e giovani leve. Che vinca il migliore. Ci aspettiamo il forte sostegno dei tifosi, naturalmente distanziati per rispettare le norme anti Covid”.