Rapallo: “Tigulliana Incontri” con Lastrico e Rampini

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

I prossimi due eventi di “Tigulliana Incontri” a Rapallo.

Martedì 28 e mercoledì 29 luglio (dalle ore 21) su piazzale di Villa Porticciolo (dietro l’antico Castello)

Martedì 28 luglio: “Scrittori in vetrina” – Incontro con le scrittrici Sara Rattaro, Cristina Rava e lo scrittore Mario Dentone. Tutti e tre riceveranno il Premio “Tigulliana 2020”.

Nel corso della serata: premiazione dell’attore Maurizio Lastrico con il Premio Internazionale “Golfo del Tigullio”.

Maurizio Lastrico

Mercoledì 29 luglio: “E’ la stampa, bellezza!” – Incontro con i giornalisti Giorgio Dell’Arti, Federico Rampini, Fiorella Minervino e Oscar Punte.

A Giorgio Dell’Arti e a Federico Rampini (che parlerà anche del suo ultimo libro) consegna del Premio Internazionale “Golfo del Tigullio”.

Federico Rampini

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero.

Per poter avere la garanzia dei posti a sedere (sino a esaurimento posti) è necessario prenotarsi inviando una mail (con i dati e il numero di telefono) a: prenotazione.eventi@comune.rapallo.ge.it

Per eventuali informazioni, telefonare allo 0185 286167 e (in caso di attivazione della segreteria telefonica) lasciare nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattati.