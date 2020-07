Un equipaggio della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, al seguito di accertamenti, deferiva in stato di libertà per “ricettazione, un 15 enne studente di Rapallo. La scorsa serata, i Carabinieri, trovavano il ragazzo in possesso di una bicicletta oggetto di furto nei giorni scorsi ad un romeno di 41 anni, anche quest’ultimo abitante in quella cittadina. Il velocipede, del valore di oltre 300 euro, recuperato è stato restituito al legittimo proprietario.