Rapallo: A-12 entrata verso Livorno chiusa fino alle 20 di martedì

Code sulla A-7 per immettersi sulla A-12 per lavori. Sulla A-12, il casello di

Rapallo è chiuso in entrata verso Livorno fino alle ore 20 di martedì 28 (salvo ulteriori disposizioni di Autostrade), Entrata consigliata da Autostrade Chiavari dove trovate il semaforo alle Grazie. Conviene arrivare a Recco in A-12 e qui, usciti al casello, imboccare l’A-12 verso Livorno.