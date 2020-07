Portofino: il Castello ritrova la sua fama internazionale

Dal Comune di Portofino riceviamo e pubblichiamo (La notizia era stata anticipata ieri mattina da Levante News)

“La gestione di Castello Brown, un simbolo per tutti noi, torna al Comune – spiega Matteo Viacava, Sindaco di Portofino – Era un punto fondamentale nel programma che abbiamo disegnato per il Borgo e oggi, ufficialmente, questo importante obiettivo viene raggiunto”.

Il Sindaco Viacava, insieme all’Amministrazione, raggiunge dunque il risultato prefissato all’inizio del mandato e, dopo oltre vent’anni di gestione esterna, il Comune torna a gestire uno degli angoli più affascinanti della Liguria e dell’Italia intera.

Il primo investimento che l’Amministrazione ha deciso di finanziare riguarda i lavori al giardino affacciato sul blu del Golfo del Tigullio. La sala multimediale in cui si può rivivere la vita del Borgo, le aree di avvistamento cetacei sul Santuario Pelagos – organizzate in collaborazione con l’Acquario di Genova – sono soltanto i primi tasselli posizionati e voluti dall’amministrazione in chiave di rilancio dell’area.

“E’ soltanto il primo di molti interventi che riporteranno Castello Brown al centro della scena mondiale. Eventi, Cultura e Arte. La nostra intenzione è di valorizzare questo gioiello dal fascino e dalla bellezza unica. Il simbolo di Portofino torna a casa, torna ai portofinesi”, ha concluso il Sindaco Matteo Viacava.