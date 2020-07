Politica: Grassini, Orengo e Barsotti, il ruolo in Forza Italia

Dall’ufficio stampa del Coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, ha nominato quest’oggi i responsabili regionali di tre dipartimenti del partito: Alessandro Grassini per le attività produttive e la tutela delle imprese, Fabio Orengo per l’informatica, la trasformazione digitale e l’industria 4.0, Maurizio Barsotti per la sanità.

Alessandro Grassini è un giovane imprenditore genovese di 39 anni, titolare della storica azienda genovese “Emilio Grassini & Figlio Srl”, specializzata nel campo delle lavorazioni meccaniche di precisione in fresatura e tornitura. L’azienda, fondata oltre un secolo fa agli inizi del 900, vanta una invidiabile e salda tradizione familiare. E’ membro di Confindustria Genova e di Afcea Roma (Armed Forces Communications & Electronic Association). Da sempre vicino a Forza Italia, nel coordinamento di Genova ricopre l’incarico di responsabile per i rapporti con il mondo delle imprese.

Fabio Orengo, 52 anni, genovese, è ingegnere elettronico con una consolidata esperienza nel campo dell’informatica, del suo sviluppo e della sua applicazione all’interno delle aziende e della Pubblica Amministrazione. Dopo numerose esperienze nel settore privato, dal 2016 lavora come project manager in Liguria Digitale. Dal 1997 al 2017 è stato consigliere municipale del Medio-Levante, ricoprendo anche l’incarico di presidente dell’Ente dal marzo 2011 al febbraio 2012. Attualmente è responsabile del settore informatica e del dipartimento trasformazione digitale & industria 4.0 all’interno del coordinamento di Forza Italia Genova.

Maurizio Barsotti, 71 anni, chiavarese, medico-chirurgo, ha collaborato e lavorato per numerosi anni nel reparto di chirurgia generale dell’Ospedale di Lavagna ed ha svolto l’attività di medico di medicina generale. E’ stato consigliere provinciale di Genova tra le fila di Forza Italia dal 2002 al 2007 e nei successivi cinque anni vicepresidente del Consiglio provinciale. Nel 2012 è stato eletto consigliere comunale a Chiavari e quindi presidente del Consiglio comunale, incarico che ha ricoperto fino al 2017. Attualmente è responsabile del movimento Seniores azzurro per la provincia di Genova.

“Con queste nomine – dichiara Bagnasco – la squadra del coordinamento regionale di Forza Italia si arricchisce di tre persone di grande valore, competenza ed esperienza in settori di fondamentale importanza. Ringrazio Alessandro, Fabio e Maurizio per la loro disponibilità a collaborare con me nell’azione di rafforzamento e ristrutturazione del partito in Liguria. Sono certo che il contributo che porteranno sarà di assoluta qualità e aiuterà Forza Italia a crescere sul territorio e nei rapporti col mondo delle imprese e con quello della sanità”, conclude il coordinatore regionale.