Levanto Music Festival Amfiteatrof: appuntamenti dal 28 luglio al 2 agosto

Musica, cinema e libri: prosegue il Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it), che per il 28 e 30 luglio e il 2 agosto 2020 propone due incontri particolari, con Federico Mottica e Guido Festinese, e il concerto di violoncello di Francesco Galligioni.

Martedì 28 luglio alle 18 “Quando un musicista diventa regista”, incontro con Federico Mottica, venticinquenne musicista e regista cinematografico genovese. Talento precoce del pianoforte, diplomato giovanissimo al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, Mottica coltiva anche la passione del cinema e a 17 anni dirige il suo primo cortometraggio “Io e mia madre” con cui partecipa ad alcuni Festival, tra cui il Genova Film Festival. Realizza numerosi progetti che approfondiscono tematiche come la famiglia e i rapporti interpersonali. La musica è sempre rimasta fra le sue attività e ispirazioni, tanto da aver composto a volte personalmente l’accompagnamento al materiale girato.

Giovedì 30 luglio alle 18 Guido Festinese presenta il suo libro “Mare Faber. Le storie di Crêuza de mä”. Giornalista musicale italiano tra i più autorevoli, Festinese racconta la storia di Crêuza de mä, album capolavoro della musica “etnica” mondiale, come se fosse un’avventura o un resoconto di viaggio lungo tutto il Mediterraneo, ricco di spunti interessanti su artisti come Mauro Pagani, De André, Avarta, Roberta Alloisio, Radiodervish, Orchestra Bailam, Mario Brai e tanti altri.

Domenica 2 agosto 2020 alle 21.30 allo Spazio Luzzati, Comune di Levanto, Francesco Galligioni propone “Voci barocche”: una serata dedicata alla musica dei grandi maestri De Machy, Telemann, Dall’Abaco, Bach, attraverso il violoncello barocco e la viola da gamba. Membro fondatore dell’Accademia di S. Rocco e successivamente di Venice Baroque Orchestra, Galligioni è violoncellista di fama internazionale. Ha suonato in qualità di primo violoncello nelle più prestigiose sale del mondo, tra cui Royal Albert Hall e Barbican Hall (London), Lincoln Center e Carnegie Hall (New York), JFK Center for Performing Arts (Washington DC), Tonhalle (Zurigo), Konzerthaus (Berlino), Het Concertgebouw (Amsterdam), Musikverein e Konzerthaus (Vienna), Kyoi hall (Tokyo), Opera Berlioz (Montpellier), Theatre des Champs-Elysées (Parigi), W. Disney City Hall (Los Angeles), Gran Teatro La Fenice (Venezia).

Gli appuntamenti del Festival sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3408186956. Venticinque i posti disponibili.

Diretta streaming sulla pagina Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof

Levanto Music Festival Amfiteatrof accoglie i propri ospiti in totale sicurezza, garantendo distanziamento sociale e misurazione della temperatura per gli spettacoli dal vivo.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante, presieduto da Laura Canale, diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino con la collaborazione di Manuela Misuriello, digital manager, e Alberto Parravicini, direttore tecnico. Ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Associazione Amici di Paganini, Classica HD, Festival Paganiniano di Carro, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

