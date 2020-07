Levanto: ‘Festa del mare’, la processione ricorderà le vittime del covid

di Guido Ghersi

Questa estate, la celebre “Festa del Mare” in onore di San Giacomo Apostolo, che ha superato il mezzo secolo di vita. e che si celebra il 25 luglio, sarà ridimensionata, causa la pandemia.

Sabato 25 luglio, nella chiesa di San Giacomo, alle ore 11 si terrà la Santa Messa sollenne, presieduta da monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo diocesano, mentre alle 17 Vespri cantati presieduti dal rettore don R. Savio.

Poi alle sera si terrà la processione, che sarà dedicata alla vittime levantesi del “Covid 19” si svolgerà nel seguente modo: ritrovo alle 19,30 in Piazza Cavour e poi partenza dalla chiesa di San Rocco alle 0re 20,

L’ordine del corteo inizierà con 4 tamburi del gruppo storico “Borgo & Valle”, Croce nera con a lato due confratelli con fiaccole,

gonfalone comunale listato a lutto, così come gli stendardi della pubblica assistenza “Croce Verde” e della “Croce Rossa”, quindi

la Protezione Civile con 2 rappresentanti in divisa, come pure il “Gisal”, quindi gli stendardi listati a lutto con due operatori in divisa della “Gente di Mare” e dell’Associazione Marinai” ed ancora il citato gruppo storico, con stendardo e bandiere listate a lutto, sbandieratori, tamburi, chiarine e figuranti. Saranno presenti anche gli stendardi, sempre listati a lutto delle Confraternite, con consorelle e confratelli, di Santa Croce di Montale, e della Santissima Trinità di Legnaro.

I Priori delle Confraternite di San Bernardo di Brugnato, santissima Trinità di Lavagna, Santa Caterina e Santo Stefano al Ponte di Sestri Levante ed Immacolata Concezione di Moneglia.

Seguirà lo stendardo listato a lutto della Confraternita di San Giacomo con consorelle e confratelli solo in cappa. Ancora i rappresentanti dei Priorati Diocesani della Spezia, Genova e Chiavari oltre alla Confederazione Confraternite, a seguire le suore e le reliquie dei Santi: Andrea, Rocco, Siro, Croce, Nicola da Tolentino e Giacomo Apostolo portate da tre sacerdoti levantesi.

L’animatore della processione sarà don Dario Scopesi, diacono. Seguiranno i parenti delle vittime levantesi del “coronavirus”

con garofano bianco, poi i marinai di San Giacomo nel loro tradizionale abito, con corona per i caduti e dispersi in mare. Autorità civili e militari. Dopo aver attraversato le principali vie della cittadina, il corteo giungerà allo scoglio della Pietra e dopo il “silenzio” suonato da un trombettiere e il lancio della corona in mare, il corteo ritornerà in Piazza Cavour per la finale benedizione, mentre le Confraternite saliranno alla chiesa di San Giacomo, sul colle della Costa, per la celebrazione della “compieta”.

Poiché dal programma, come avete letto, non ci sono i maestosi Crocifissi delle Confraternite delle province della Spezia, Genova e Savona, qui, di seguito, cerchiamo di descriverne un’impressione.

“Oh che immagine molto bella, ispira devozione, non c’è n’è un’altra come questa fatta a perfezione. Si riconosce da lontano che è il Cristo del Maragliano”. Così, nell’800, lo scrittore Martin Piaggio, come tanti altri letterati ed intellettuali, rimase estasiato del maestoso spettacolo processionale dei portatori di Cristi legate alle “casacce”,le antiche confraternite liguri. Una tradizione di carne ed anima, di fatica e meraviglia, che non si perde fra le pieghe del tempo. Crocifissi che possono anche pesare 180 kg. e tra i più pesanti ci sono quelli di Genova Voltri e della Ruta di Camogli. Portare un Crocifisso, permette a tutti di ammirarne lo splendore in processione, è un atto di fede,ma soprattutto un gesto mosso dall’amore per la bellezza.

La Liguria è ricca di queste usanze legate alla propria chiesa od oratorio e al proprio quartiere.