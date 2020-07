In serata, a Chiavari, un equipaggio della Radiomobile, dopo gli accertamenti, deferiva in stato di libertà per “furto aggravato” una 57 enne di Lavagna incensurata. La donna, in mattinata, a Rapallo si impossessava di un monopattino, di proprietà di una società con sede legale in quella cittadina. Gli operanti, rinvenivano l’oggetto all’interno dell’autovettura della donna. Refurtiva recuperata e restituita.