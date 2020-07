Chiavari: Ri Basso, Tanasini celebra Messa in suffragio dei morti di covid

Da don Alberto Gastaldi riceviamo e pubblichiamo

Nell’ambito delle celebrazioni di N.S. della Salute, patrona della parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri: giovedì 23 luglio ore 18.30 a Chiavari, Messa in suffragio dei defunti della pandemia, presso il cimitero cittadino, celebra mons. Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari. Un’occasione per affidare al Signore le persone scomparse nei mesi del lockdown. Tante di loro non avevano potuto avere la celebrazione del funerale in chiesa a causa delle restrizioni anti-contagio.

In segno di responsabilità per il periodo che stiamo vivendo non si svolgeranno la processione, la “raccolta” dei massari nelle case, la pesca di beneficenza e “la Festa in piazza” promossa dal Comitato.

Domenica 26 luglio, giorno della festa, alle ore 11 Messa solenne sarà celebrata da mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia, che in gioventù è stato vice parroco della comunità chiavarese. Alle ore 21 sarà pregato il rosario in piazza Sanfront con la cassa della Madonna. Meditazione di mons. Mario Rollando.