Chiavari: nuova illuminazione, manutenzione marciapiedi e asfalti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Nuova illuminazione a led e manutenzione straordinaria dei marciapiedi. Questi gli interventi in fase di realizzazione in corso Lima, ma che riguarderanno il tratto tra piazza Caduti di Nassiriya e piazzale Rocca, per un totale di 260 mila euro.

Miglioramento della sicurezza dei pedoni e abbattimento delle barriere architettoniche grazie al rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi, ma anche ammodernamento e sostituzione dei lampioni con funzionali impianti a led a seguito del progetto di riqualificazione totale dell’illuminazione cittadina.

“Chiavari è sempre più illuminata e sicura grazie alle luci a led installate in diversi quartieri, in centro e come in periferia – afferma il sindaco, Marco Di Capua – I nostri tecnici hanno mappato l’intera città, definendo la specifica tipologia di intervento per ogni via e piazza, da quelle sprovviste di impianti a quelle con strutture non adeguate. Ad oggi, circa il 50% dell’illuminazione pubblica è stata sostituita con moderne luci a led che consentiranno, oltre ad una riduzione dell’inquinamento luminoso e delle emissioni, un notevole risparmio in termini di spesa corrente”.

Nel mentre, sono ripartiti ieri specifici interventi di asfaltatura, grazie al ribasso d’asta sull’appalto, in salita Bacezza, in corso Genova e in via Zara. Seguiranno, nei prossimi giorni, risanamenti del manto stradale in via Delpino, via Vinelli, via Devoto e in via Piacenza all’altezza del civ. 38.

Asfaltature con ribasso d’asta