Chiavari: Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni in via Rivarola

Dopo la fortunata ripartenza posto lockdown di Giugno, il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni torna come di consueto l’ultimo weekend del mese, per due giorni dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Via Rivarola a Chiavari si animerà con produttori agroalimentari di grande qualità che proporranno in degustazione e vendita prodotti tipici che identificano il territorio.

Luglio vede protagoniste molte aziende liguri che presenteranno miele, composte, ma anche acciughe, olive, olio taggiasco e formaggi di capra.

Dal Piemonte l’immancabile pasticceria a base di nocciole, i formaggi, il riso ed i vini del Monferrato.

Per i salumi si potrà andare in Toscana, Umbria e Basilicata con le loro tipicità ed infine i prodotti da forno pugliesi per accompagnarli.

Il Mercatino dei Sapori e delle Tradizioni è organizzato da Totem Eventi in collaborazione con l’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori.

Totem Eventi è una società di comunicazione, di ideazione e gestione eventi, che collabora a numerosi progetti e piani marketing turistico e territoriale in partnership con diversi Enti e Associazioni in Liguria e in altre regioni italiane.

L’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori sostiene e promuove artigiani del gusto, aziende agricole e piccoli produttori dell’enogastronomia regionale italiana che fanno della qualità, del forte legame con il territorio e delle lavorazioni il loro punto di forza.