Ieri pomeriggio, un anziano uomo, denunciava presso la Stazione Carabinieri di Chiavari, che poco prima, mentre si trovava seduto su una panchina in centro, una donna, sedutasi a fianco fingendo di conoscerlo riusciva, con destrezza a sfilargli l’orologio in oro che aveva al polso e poi si allontanava. Indagini in corso allo scopo di identificare la donna.