Camogli: “Oriente e Occidente”, incontro con Federico Rampini

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Federico Rampini

Oriente e Occidente

(Camogli Terrazza Quadrata, 23 luglio 2020 ore 19.00)

L’estate camoglina non smette di regalare momenti stimolanti con le sue bellezze e la sua vivacità culturale, crocevia di pensieri, idee e mondi diversi sempre più vicini.

Federico Rampini, nomade globale, porta a Camogli, Giovedì 23 luglio alle 19, nella Terrazza Quadrata del lungo mare, l’epico scontro tra Oriente e Occidente, con tutte le sue contraddizioni, la competizione tra modelli economici e politici opposti, ma anche la reciproca fascinazione, tra miti e inquietudini.

Da un lato l’Oriente, il collettivismo, un modello politico e culturale basato su un universo comunitario, la compostezza e l’ordine imposti dall’autorità, ma anche il luogo dell’anima che da secoli attrae l’Occidente, fin dai tempi di Omero, di Erodoto e di Alessandro Magno; il potere silenzioso di una civiltà antichissima, coi suoi saperi (dalla seta all’invenzione della stampa) gelosamente custoditi; la spiritualità, la sensualità, il sogno, che trapelano dai racconti delle spedizioni di Matteo Ricci e Marco Polo, lungo vie commerciali e diplomatiche che ancora tracciano relazioni tumultuose, fatte di alleanze e divergenze.

Dall’altro l’Occidente, l’individualismo, il materialismo, una democrazia spesso rumorosa, disordinata e incoerente, il chiassoso colore del dibattito nell’esercizio delle libertà personali e l’intraprendenza del self made man.

Federico Rampini ci condurrà in questo meraviglioso gioco di specchi rovesciati e di immagini manipolate, in cui Oriente e Occidente si fanno un’idea di sé grazie alla loro contrapposizione, a volte immaginaria. Siamo passati a fasi alterne dall’emulazione – talvolta dall’omologazione – al rifiuto, poi alla rincorsa e al sorpasso, e infine alla riscoperta delle radici.

E ora che la pandemia ci ha abbattuti entrambi, chi si risolleverà per primo? Quale modello risulterà vincitore?

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria: Pro Loco Camogli, via XX Settembre, 33 | +39 0185771066 | info@prolococamogli.it