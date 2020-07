‘Santa’: nasce società professionale di consulenza

Riceviamo e pubblichiamo

Angiolino Barreca, Luigi Cocchi ed Emanuele Quacquaro avviano una collaborazione professionale nel Levante Ligure. I soggetti promotori dell’intesa si propongono di offrire la propria esperienza legale e manageriale a chiunque ne abbia interesse, siano esse realtà imprenditoriali private o enti pubblici. La consulenza professionale agisce prevalentemente all’inizio di ogni intrapresa con lo scopo di: a) evitare l’insorgere di futuri contenziosi; b) favorire certezza e rapidità nelle procedure con la Pubblica Amministrazione; 3) consentire l’accesso ad agevolazioni finanziarie nazionali e comunitarie.

In sintesi accompagna l’attività verso il successo del risultato atteso. I promotori dell’iniziativa, che potrà essere implementata con ulteriori professionalità, si prefiggono, altresì, di svolgere attività di informazione su nuove normative giuridiche, finanziarie, fiscali e amministrative via via introdotte nel nostro ordinamento giuridico. Mantenendo, comunque, attivi e coinvolti gli studi professionali dei singoli, per il Levante Ligure la sede è stata individuata presso lo studio legale Emanuele Quacquaro, in via XXV Aprile 1945, di Santa Margherita Ligure.