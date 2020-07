Un egiziano di 36 anni, abitante a San Colombano Certenoli, fermato per un controllo da un equipaggio della Radiomobile della Compagnia di Carabinieri Chiavari, al termine del controllo, è stato deferito in stato di libertà per “falsità ideologica commessa da privato”. Il predetto, esibiva patente e due permessi internazionali di guida, poi risultati essere completamente contraffatti. Documenti sequestrati.