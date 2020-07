Riomaggiore: il comune affitta ambulatorio medico

di Guido Ghersi

Cinquanta euro mensili per poter esercitare 4 ore

la settimana la propria attività nell’immobile

comunale adibito ad “Ambulatorio medico”.

Sono gli estremi della manifestazione di

interesse lanciata dall’Amministrazione Comunale

di Riomaggiore guidata dal sindaco Fabrizia Pecunia

per individuare un medico disposto a svolgere la

propria attività professionale nell’immobile di Via

Malborghetto, n°36.

L’avviso fissa per mezzogiorno di sabato 25

luglio il termine ultimo per la presentazione della

candidature, che potranno essere inviate in esclusiva

via mail utilizzando i seguenti indirizzi :

– urp@comune.riomaggiore.sp.it

– segreteria@pec-comunediriomaggiore.it