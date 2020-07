Recco: Consiglio comunale giovedì 30

Dal Comune di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Recco è convocato in adunanza straordinaria in video conferenza giovedì 30 luglio alle ore 14.00. Ordine del giorno:

1 Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022

2 Presa d’atto del Piano Economico Finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti ed approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020

3 Approvazione agevolazioni ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) dovuta per l’anno 2020 per emergenza da pandemia per virus “covid- 19″

4 Individuazione ex art 4 L.R. 30/2019 e s.m. ed i. di parti del territorio comunale nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della L.R. 30/2019

5 Mozione prot. n. 14186 del 7-7-2020 dei Consiglieri di Minoranza Sigg. Sergio Siri e Marcello Napoli ad oggetto: “Interventi per sistemazione litorale”