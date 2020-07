Rapallo: Pro Loco Terraemare, Burzi confermato presidente

Dalla Pro Loco Terraemare riceviamo e pubblichiamo

Martedì 21 luglio la Pro Loco Terraemare si è riunita in assemblea, all’ordine del giorno anche la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo il cui mandato era scaduto.

Il nuovo Consiglio eletto all’unanimità sarà in carica per i prossimi quattro anni come da Statuto.

Sono stati eletti:

Presidente: Pietro Burzi (confermato per il terzo mandato)

Vicepresidente: Mario Blandino

Segretario: Luca Botto Fiora

Tesoriere: Avv. Alessandro Barbero

Consiglieri: Laura Gentili (con incarico di coordinatrice del mercatino di artigianato artistico)

Elisa Pierluigi

Denis Terrosi

Giancarlo Ronga

Paolo Carugati

Sono state anche sottoposte all’assemblea alcune iniziative e manifestazioni, rinviate a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid 19, che saranno nuovamente proposte e realizzate.