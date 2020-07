Rapallo: dragaggio da 10 milioni, bozza preliminare

Questa mattina, a Rapallo, è stata presentata al sindaco Carlo Bagnasco e all’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, una prima bozza degli interventi previsti per il ripristino del fondale del Golfo di Rapallo e delle opere di mitigazione del rischio a seguito dei danni subiti dalla mareggiata del 2018.

Il progetto verrà presentato alla maggioranza nei prossimi giorni. Il costo dell’intervento, in corso di finanziamento da parte di Regione Liguria- fondi protezione Civile, sarà di circa 10 milioni di euro. Compreso l’eventuale smaltimento dei rifiuti (se giudicati tali) in discarica.