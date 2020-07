Rapallo: “Covid, la meravigliosa macchina della solidarietà”

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Sono oltre 400 le famiglie aiutate, approvvigionate di beni di prima necessità, durante l’emergenza Covid-19, che perdura tutt’oggi, grazie anche al prezioso contributo economico dei cittadini di Rapallo e delle tante associazioni di volontariato che operano nel territorio comunale..

Le donazioni private, effettuate sul conto comunale “Azione Covid” IT41W061753211 000000 2378780, appositamente creato per far fronte alla tragica emergenza mondiale degli ultimi mesi, per l’acquisto di generi di prima necessità, rappresentano infatti quasi 10% della cifra totale stanziata tra contributi statali e comunali, e che, ammonta a circa 267.000,00 euro.

Un’iniziativa che sarebbe stata irrealizzabile senza l’azione della Consulta del Volontariato che coordina le associazioni, e continua nei locali del Buon Samaritano a confezionare oltre cento pacchi al giorno alle numerose famiglie, in temporaneo stato di necessità, grazie all’aiuto della Protezione Civile.

“E’ per questo gesto di grande generosità e umanità che, insieme al sindaco Carlo Bagnasco e all’amministrazione comunale, desidero ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto solidale. Rapallo, come sempre, ha dato dimostrazione di un grande cuore e di un innato spirito solidale.” – dichiara il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Pier Giorgio Brigati , che aggiunge :”La raccolta fondi proseguirà sino, almeno, al 31 Agosto, e per questo motivo, c’è ancora bisogno del contributo di tutti noi.”