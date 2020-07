Rapallo: analisi Arpal, sì alla balneazione in tutto il litorale

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In data odierna, Arpal ha comunicato l’esito del campionamento suppletivo effettuato nelle acque di balneazione del punto 76-Inizio scogliera, che risulta favorevole per tutti i parametri previsti. Il sindaco Carlo Bagnasco è pertanto in procinto di firmare un’ordinanza che revoca il divieto di balneazione precedentemente disposto per quel tratto.

“Una notizia molto positiva – commenta il primo cittadino – Stiamo lavorando per migliorare sempre più la qualità delle acque del nostro litorale. Una volta entrato in funzione a pieno regime il nuovo depuratore e ultimato il dragaggio del golfo, lavoro da 10 milioni di euro che verrà finanziato grazie a fondi di Protezione Civile nazionale, potremo puntare

all’ottenimento della Bandiera Blu”.