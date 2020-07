Portofino: martedì 28 Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Portofino è convocato martedì 28 luglio alle ore 19.00. Ordine del giorno:

1 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 n. 5 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000). Ratifica di deliberazione di giunta comunale n. 55 del 20/06/2020

2 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 n. 6 (art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000). Ratifica di deliberazione di giunta comunale n. 65 del 10/07/2020

3 Assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000

4 Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup). Periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000). Approvazione

5 Garanzia sussidiaria per l’ottenimento del contributo erariale di cui al fondo per la sicurezza urbana – di cui all’art. 35-quater del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132

6 Ratifica della delibera di giunta n. 24/2020 per la proroga termini convenzione per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio e per la gestione della funzione istruttoria della pratiche di natura paesaggistica in forma associata con il Comune di Casarza Ligure, ex art. 10 L.R. n. 13/2014