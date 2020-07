Portofino: Castello Brown, gestione diretta del Comune

Da oggi riapre Castello Brown a Portofino, offrendo ai turisti la possibilità di fruire di un panorama fantastico sul porticciolo e il Borgo e sul Golfo. Dopo anni, la gestione del Castello è tornata al Comune. E’ stato, infatti, risolto anticipatamente il contratto che legava alla Ponte Calvi.

Di seguito due periodi della delibera, pubblicata integralmente sull’Albo pretorio del Comune, che spiega i motivi della fine anticipata del contratto.

“Il Comune di Portofino e la Ponte Calvi S.p.A. si sono più volte incontrati per tentare di comporre la vertenza anche in relazione agli aspetti prettamente economici e, alla luce della situazione inedita e straordinaria venutasi a creare loro malgrado, essi ritengono non conveniente oltre che rischioso (quanto alle tempistiche e ai costi) rimettere le rispettive pretese e contestazioni alla decisione degli organi giudiziari. Le Parti si troverebbero, in sostanza, ad affrontare un contezioso giudiziale incerto sia riguardo alla fondatezza dell’istanza di riequilibrio e della sua eventuale misura sia riguardo alla durata, essendo prevedibile che l’eventuale processo si protrarrà ben oltre la scadenza naturale del Contratto di servizio.Come sopra accennato, è intenzione di entrambe le parti di far cessare immediatamente gli effetti del Contratto nelle forme ritenute più adeguate, risultato da conseguire con tempestività in modo che, da un lato Ponte Calvi S.p.A. sia dispensata dall’adempimento degli obblighi patrimoniali che inevitabilmente proseguirebbero fino alla scadenza naturale del Contratto di servizio nonostante l’assenza di un pieno godimento del bene, così come dall’altro lato, è necessario che il bene immobile torni al più presto al Comune affinché quest’ultimo provveda, fin da subito, alla sua cura e al suo utilizzo con beneficio per tutta la comunità senza intralci derivanti da una gestione di terzi soggetta a rischi ora come ora difficilmente governabili”.

“In data 9. 07. 2020 le Parti hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo e hanno visionato sia il Castello sia il parco circostante. Nella medesima occasione, esse hanno approntato insieme il contenuto definitivo dell’Accordo di risoluzione del Contratto di servizio e disciplinato, altresì, un periodo transitorio finalizzato a consentire alla Ponte Calvi S.p.A., dietro rimborso da riconoscere in favore del Comune, di onorare gli impegni già presi con suoi clienti. Evidenziato che- è interesse del Comune di Portofino rientrare nel possesso immediato e urgente del suo bene per procedere in sintesi:

a) a un suo utilizzo che sia compatibile con questo periodo storico;

b) a organizzare quanto occorre per la sua attuale e futura manutenzione;

c) a programmare per tempo e in maniera più stabile il suo prossimo impiego, tutte situazioni e propositi che la perdurante vigenza della gestione privata in essere non consente di mettere in atto.

Pertanto, valutato il quadro generale e bilanciati gli interessi, il Comune di Portofino ritiene di conseguire un vantaggio concreto attraverso il rilascio immediato del bene;- è interesse di Ponte Calvi evitare la prosecuzione di un rapporto negoziale esposto all’incertezza del ripetersi di fattori non controllabili e particolarmente gravosi in termini economici.- A fronte del rilascio del bene senza attendere la scadenza naturale del 5 agosto 2021, tenuto conto della profonda ambiguità del dettato normativo in merito all’applicazione pratica del principio di equilibrio / riequilibrio del sin allagma contrattuale, a fini meramente conciliativi,ponderati gli interessi, il Comune di Portofino è disponibile a rinunciare all’importo ancora dovuto di Euro 48.833,33per le prime due mensilità di scadenza del canone relativo alla gestione 2020 oltre che all’importo di Euro16.154,53 per il saldo di esercizio 2016, contestato dalla Ponte Calvi suddetta per le motivazioni sopra esposte;

per parte sua, la Ponte Calvi S.p.A. è disponibile al rilascio anticipato del bene rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad agire giudizialmente per il riconoscimento dell’equilibrio economico invocato”.

Il Castello visto dalla Piazzetta