Nervi: oggetti atti ad offendere, un arresto

Nella mattinata, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Nervi, durante un normale servizio, nel transitare da viale delle Palme, fermava per un controllo una persona. Identificato in G.G.B, siciliano di 67 anni, gravato da pregiudizi di polizia, dall’esito di accurati accertamenti, è stato arrestato, poiché era destinatario di un decreto di sospensione dell’esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo, emesso dall’Autorità giudiziaria di Genova, poiché deve scontare una pena detentiva di 6 mesi di reclusione ed euro 800 di multa, perché ritenuto responsabile di “porto d’armi o oggetti atti ad offendere” commesso nel 2016 a Genova. Dopo le formalità è stato associato presso il carcere di Ge-Marassi.