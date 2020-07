Dopo una denuncia sporta da una anziana donna di Moneglia, l’Arma locale, a conclusione degli accertamenti, deferiva in stato di libertà per “furto in abitazione” un 40 enne abitante in una località vicina Moneglia, poiché, ritenuto responsabile del furto di alcuni ponteggi per l’edilizia, custoditi in un deposito nei pressi dell’abitazione della donna.