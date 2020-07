La scorsa nottata, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Moneglia, nel transitare in prossimità di uno stabilimento balneare, notava uno straniero, che al passaggio dei Carabinieri, alla presenza di altre persone sedute ai tavoli di un esercizio pubblico, urlava all’indirizzo dei Carabinieri, frasi ingiuriose, offendendone l’onore e il prestigio. Identificato in R.I.I. romeno di 20 anni, abitante in Lombardia, è stato deferito in stato di libertà per “oltraggio a pubblico ufficiale”.