Lavagna: “Stato di grave degrado ad Arenelle”

Da Aurora Pittau e Guido Stefani per Officina Lavagnese riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo ricevuto da molti abitanti del quartiere di Arenelle numerose segnalazioni riguardanti lo stato di degrado del quartiere: erbacce che invadono i marciapiedi e deturpano le aiuole dei giardinetti, abbandono di ingombranti e rifiuti vari sia su terreno pubblico sia in aree private, rotture di pavimentazioni, mancanza di pulizia nel quartiere e della passeggiata mare. Sono situazioni che contribuiscono a dare una brutta immagine del quartiere e rendono sempre più difficile la vita degli abitanti ed il lavoro degli operatori turistici.

Non si tratta di realizzare grandi interventi ma di fare piccola manutenzione ordinaria, di programmare meglio e più efficacemente gli interventi di spazzamento stradale, il ritiro dei rifiuti, la manutenzione del verde.

Come Officina Lavagnese ci uniamo pertanto agli abitanti di Arenelle nel chiedere all’Amministrazione Comunale di Lavagna un maggior impegno per migliorare l’immagine del quartiere di Arenelle, come anche degli altri quartieri della nostra città.