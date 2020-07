Camogli: cinghiale si addormenta, verrà liberato nel bosco

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Stanotte un cinghiale, di una cinquantina di chili, al termine di un’escursione in cerca di cibo a Camogli, stanco e probabilmente appagato, si è addormentato in una fascia dietro ad uno stabile nei pressi del parco giochi situato tra le via Ruffini e Piero Schiaffino. Dopo essere stati avvertiti, sul posto sono arrivati gli agenti di polizia municipale Luigi “Gigi” Bettinelli e Raffaele Vernengo che hanno chiamato le guardie della vigilanza faunistica, reduci dalla cattura di altri due esemplari che si aggiravano a Paraggi.

Le guardie, dapprima hanno tirato del pane secco all’ungulato che nel frattempo si è svegliato; poi gli hanno praticato un’iniezione di sonnifero ed infine lo hanno trasportato in una gabbia per poterlo successivamente liberare in un bosco. Ieri, hanno raccontato le stesse guardie, avevano ripetuto l’operazione con altri otto esemplari.

E sempre ieri mattina alle 3 una banda di sei cinghialotti ha rovesciato un bidone dei rifiuti a Camogli, alla confluenza tra le vie Risso e Bettolo e poi altri cassonetti al bivio tra via Bozzo e via Bettolo. Un percorso che seguono quasi ogni notte.