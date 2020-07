Borzonasca: incontro al mulino di Belpiano Ra Pria

Da Maria Grazia Sbarboro, mulino di Belpiano Ra Pria, riceviamo e pubblichiamo

Il mulino di Belpiano Ra Pria prosegue gli incontri avviati nel 2019 con Mulinarte programmando per il primo di agosto Mediamulinando, l’incontro 2020 dalle ore 11,30. Il mulino di fine XVIII sec., avendo resistito fino ad oggi, incontra, a seguito delle tante adesioni ricevute, i mezzi di comunicazione nel tempo del Covid per discutere del loro ruolo determinante in questa fase e delle prospettive future del nostro entroterra. L’incontro si svolge in collaborazione con l’Associazione italiana Amici dei mulini storici e il patrocinio de La Tigulliana, g.c. Il tutto si concluderà con un momento di convivialità con i prodotti del nostro territorio particolarmente caratteristici per la sensibilità ed attenzioni sempre riservategli.

Ringraziandovi per le adesioni già pervenute ed invitando ancora ad aderirvi: 347 0469140