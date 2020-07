Un 62enne di nazionalità turca domenica sera avrebbe compiuto, a Sestri Levante, atti osceni davanti a due minorenni,. Rintracciato dai carabinieri alla guida di un’auto, l’uomo, sottoposto al test dell’etilometro, è stato denunciato sia per atti osceni sia per guida in stato di ebbrezza; patente ritirata.