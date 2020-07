Sestri: danza, torna il Festival dei Due Mari

Da Comunicazione Mediaterraneo Servizi rceviamo e pubblichiamo

Il Festival dei Due Mari approda anche quest’anno a Sestri Levante con la sua terza Edizione, dal 27 al 31 luglio, promuoverà l’arte della danza in tutti i suoi diversi stili.

Ultimi giorni per potersi iscrivere al Festival di Danza a carattere residenziale che coniuga la natura culturale ed artistica di una manifestazione dedicata alla formazione coreutica, con una forte vocazione alla promozione del territorio, nelle sue caratteristiche peculiari e di forte richiamo paesaggistico.

I partecipanti interverranno per cimentarsi in una full-immersion sulle diverse tecniche e discipline accademiche e non, oltre che sulle tendenze più innovative della Street Dance.

L’esito sarà la realizzazione di performance dedicate che animeranno i luoghi cittadini, enfatizzandone la bellezza naturale e architettonica e soprattutto l’unicità paesaggistica, legata ad un’ubicazione fra le più felici del panorama italiano, le lezioni si svolgeranno infatti presso l’Ex Convento dell’Annunziata situato nella celebre Baia del Silenzio, ritenuta una delle baie più belle e suggestive d’Europa, vincitrice nel 2020 del prestigioso riconoscimento di Bandiera Blu.

L’organizzazione è curata da “DAS, Dance Art Studios” con la Direzione Artistica a cura di Guendalina Fazzini (parte del cast docenti dell’evento per la Tecnica Classica Accademica e Repertorio). Importanti maestri del panorama nazionale e internazionale della Danza arricchiranno la manifestazione:

Maurizio Tamellini, ex danzatore del Teatro alla Scala di Milano, Teatro Comunale di Firenze, Arena di Verona, Ballet Classique de Paris e Solista del Ballet National de Marseille R.Petit e ancora Maìtre du ballet in prestigiose scuole ed Accademie di Danza; Presidente di Giuria in vari e prestigiosi Concorsi di Danza nazionali ed internazionali.

Marco Ferrini, ex danzatore e primo ballerino della “Scuola di Balletto Cosi e Stefanescu” di Reggio Emilia e in alcune delle migliori compagnie di danza d’Europa come il Balletto di Basilea, l’Arena di Verona, il Teatro di Dortmund e il Balletto di Bonn; insegnante di danza classica, repertorio, contemporaneo, modern in diverse scuole in italiane.

Guia Chiaravalli, ex ballerina, formatasi nelle migliori accademie di Londra, New York, Milano, Los Angeles e Cannes; ha una esperienza pluriennale come insegnante di Modern Jazz, fitness e Dance Pilate e direttrice della scuola “Studio G Dance Fit” a Milano.

Carolina Traverso, ballerina, coreografa e direttrice della scuola “Studio DYV top” di Genova Pegli; ha studiato con presenter di fama internazionale come Matt Steffanina, Daniele Baldi, Kash Powell, Paola Tricceri e tani altri; ha diverse collaborazioni nel campo della moda e dello spettacolo fra cui la collaborazione con il Rock the Ballet di Londra; coreografa per diversi gruppi hip-hop, per lo snowvolley Italiano e per il tour italiano di Colorrundo 2019.

Enrica Linlaud, danzatrice, performer, coreografa, insegnante e organizzatrice di eventi; ha studiato a New York in diverse accademie come il Broadway Dance Studio; si diploma nel 2010 come danzatrice professionista presso l’IDA Ballet Academy; successivamente si esibirà anche come ballerina di tango ed organizzatrice di “Teodora Tango Art Pavillon” ed “In-Boscati Tango Art Residence”; insegnante per diverse scuole in Emilia Romagna e in Liguria.

Vanessa Franzone, ottiene l’attestato di Alta specializzazione di insegante di danza certificato dalla regione Lombardia e riconosciuto in Italia e all’estero, sotto la supervisione dell’ex direttrice del corpo di ballo del Teatro la Scala Anna Maria Prima; insegnane presso la Das Dance Art Studios.

Mercoledì 29 luglio dalle ore 16.00 alle ore 17.30, Master Class

Un pomeriggio di lezioni curato da Bill Goodson, celebre coreografo statunitense televisivo internazionale di hip-hop, che vanta collaborazioni con Michael Jackson, coreografo per: Moulin Rouge (Parigi), Chiambretti Night, Amici di Maria De Filippi, Diana Ross, Stevie Wonder, Gloria Estefan, Renato Zero, Massimo Ranieri.

Le lezioni saranno dedicate ad allievi dai 4 anni in su (suddivisi in gruppi di lavoro), che sfoceranno in momenti di puro spettacolo.

Venerdì 31 luglio si terrà una esibizione finale, aperta alla cittadinanza, di tutti gli allievi dello stage presso il suggestivo Teatro Arena Conchiglia che avrà inizio alle ore 21.

In questo anno così particolare di restrizioni dovute al Covid19, l’organizzazione si impegnerà a seguire tutte le normative dettate dal governo.

L’amministrazione comunale di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi sono promotori di questo evento culturale ed artistico nell’intento di sensibilizzare la cultura della danza attraverso la divulgazione dell’arte coreutica nella sua integrità e professionalità.

Per informazioni sull’orario delle lezioni e iscrizioni Pagina Facebook Festival Dei Due Mari oppure telefonare al numero +39 391 378 5003.