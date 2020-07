Savona: covid, 1.500 persone in isolamento; tre nuovi positivi

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Ad oggi sono 56 i positivi correlati al contagio nato al ristorante Best Sushi di Savona, tre in più rispetto a ieri (due clienti e contatto). In totale sono 45 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’ASL2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Eseguiti circa 1400 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1020: si attendono i risultati dei tamponi prelevati ieri, lunedì 20. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21. Le persone in isolamento cautelativo sono 1500; cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.