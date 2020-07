‘Santa’: gli Amici del Monte, la strada delle Gave, il Parco

Dall’Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino riceviamo e pubblichiamo

Sabato 25 luglio, alle ore 10.30, presso il “Punto Incontro della Tigulliana” (g.c.) in Via Belvedere n. 5 a Santa Margherita Ligure si terrà una conferenza stampa avente per temi: Monte di Portofino, vicenda strada Gave, parchi liguri e ambiente.

Alla conferenza stampa saranno presenti il Presidente dell’Associazione Internazione “Amici del Monte di Portofino” Avv. Daniele Granara, il Vice Presidente Marco Delpino e il Dott. Pio Macchiavello.

L’ingresso alla sala è aperto anche ad altre persone, sino a un massimo di 12 con un distanziamento di 1 metro e mezzo e con l’obbligo dell’uso delle mascherine.