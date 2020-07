San Fruttuoso: quando il Comune rifiutò l’Abbazia

La storia moderna dell’Abbazia di San Fruttuoso avrebbe potuto essere diversa. Nei primi anni Ottanta la famiglia Doria Pamphilij si rende conto che i beni di proprietà nella baia di San Fruttuoso sono onerosi e richiedono ingenti somme per la manutenzione non solo straordinaria. Decide quindi, attraverso un legale, di scrivere al Comune di Camogli offrendo in regalo Abbazia, Torre, abitazioni, terreni. Come riferirono all’epoca le cronache del quotidiano Il Lavoro, in giunta comunale, dopo aver letto la lettera, si guardarono esterrefatti finché il sindaco disse in dialetto: “A questi qui non gli rispondiamo neanche”. Dopo una seconda missiva in cui si reiterava l’offerta, la famiglia Doria Pamphilij trovò in Maria Giulia Crespi il coraggio che era mancato alla giunta di Camogli. L’imprenditrice seppe anche trovare i fondi per eseguire il restauro.

Per Maria Giulia Crespi, nota soprattutto come editrice del Corriere della Sera, per la polemica con Indro Montanelli e la conseguente fondazione del il Giornale, confrontarsi con la realtà sanfertusina non fu facile. Occorreva riappropriarsi dell’abbazia dove abitava il parroco, don Carlo Trinca, che per mantenere la chiesa disponeva anche di un appartamento che all’occorrenza affittava ai turisti; bisognava rimuovere dalla spiaggia bancarelle e ristoranti per restituire la baia all’originaria bellezza. Occorreva assumere scelte impopolari, ma anche piegarsi alle richieste di chi aveva sempre vissuto nella baia che giustamente riteneva di dovere essere tutelato più e prima dell’Ambiente. Fu una storia lunga, difficile, anche per l’incertezza sul futuro della baia di Levante, che non appartiene al Fai.

Oggi il passato è alle spalle. Si attendono ancora alcuni lavori, come un passaggio che dalla banchina interna porti direttamente alla spiaggia; migliorie alle case di proprietà di Arte. Si è trovato un nuovo equilibrio. I sanfertusini sono orgogliosi di avere mantenuto da sempre inalterato l’ambiente e di avere mantenuto viva la vita estiva nella baia, che pensavano venisse ridotta ad una semplice cartolina.