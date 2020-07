Regione: legge elettorale, esulta anche la Uil (5)

Dall’ufficio stampa di Uil Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il consiglio regionale della Liguria approva, come avevamo chiesto nelle scorse settimane, la doppia preferenza di genere per le prossime elezioni regionali: è una data storica per le donne e gli uomini che – insieme – intendono impegnarsi per il futuro della nostra regione. Le donne e gli uomini potranno partecipare al futuro democratico dei nostri territori avendo pari opportunità. I cambiamenti potranno avvenire solo se la presenza delle donne sarà ampia e competente: per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per la parità salariale e le opportunità di carriera, per i servizi alla persona e i servizi sociali alle famiglie.