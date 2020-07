Regione: “Diporto, il governo confermi gli ammortizzatori fino al 2021”

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Chiediamo gli ammortizzatori sociali almeno fino alla ripresa della stagione prossima 2021, al fine di consentire ai lavoratori marittimi, settore diporto privato e commerciale, di rimanere in vita ed evitare irreparabili scenari che porterebbero alla chiusura totale con un evidente impatto sul Pil nazionale”.

L’assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino ha inviato una lettera al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo per chiedere “l’immediata e concreta attivazione di tutti gli accorgimenti possibili che portino un sostegno al reddito ai marittimi in sofferenza da mesi e senza prospettive per quelli futuri”.

Facendo seguito ad una lettera congiunta dello scorso 31 marzo da parte delle associazioni del diporto a cui però il ministro non ha dato riscontro, Berrino sottolinea come i marittimi stagionali, arruolati a bordo dei grandi yacht sia di bandiera italiana che estera, nonostante “la natura del proprio lavoro isolante, pericoloso ed usurante oggi siano abbandonati a se stessi”.