Regionali: “Una legge elettorale che condivido appieno”

Dall’ufficio stampa di Domenico Cianci, candidato alle elezioni regionali con la lista civica di Toti, riceviamo e pubblichiamo

“Una giornata storica per la Liguria: inserita la doppia preferenza di genere e abolito il listino dei nominati”. È il commento di Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista civica Toti Presidente: “Il consiglio regionale ha modificato la legge elettorale che permetterà una maggiore rappresentanza femminile e darà la possibilità ai cittadini di scegliere tutti i consiglieri spazzando via quella odiosa lottizzazione politica a cui eravamo costretti. Il listino dei nominati era un furto alla democrazia perché in molti casi consentiva l’elezione di consiglieri paracadutati che neppure si sottoponevano al consenso popolare per tentare la vittoria a tavolino. In questo particolare momento storico, in cui sempre di più assistiamo al distacco tra le persone e la politica, fare in modo che gli elettori possano decidere da chi essere rappresentati è una decisione opportuna che, finalmente, diventa realtà dopo decenni di attesa. Un altro grande successo del nostro presidente Giovanni Toti!”

Giovanni Toti e Domenico Cianci

(Messaggio promozionale)