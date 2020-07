RASSEGNA STAMPA. Stanotte A-12 chiusa da Lavagna a Rapallo

Oggi, martedì 21 luglio, auguri a Lorenzo. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: ripristinare (ricostruire l’aspetto, la forma, la funzionalità primitiva, asportando quanto aggiunto nel tempo; rimettere in vigore, richiamare in uso). Proverbi: “Lunga lingua, corta mano”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Per una notte l’Aurelia da Lavagna a Rapallo torna ai primi anni Sessanta, quanto ancora non c’era l’A-12 chiusa in questo lungo tratto la prossima notte.

Sestri Levante: prossimo il ripristino totale alla viabilità nelle gallerie di Sant’Anna. Sestri Levante: Mediaterraneo Servizi, patto con Noi Handiamo. Lavagna: “Mafie integrate, non infiltrate”. Chiavari: materna e medie saranno ospitate all’Istituto Gianelli. Chiavari: al Torriglia guariti tutti gli ospiti. Chiavari: inaugurata la sala operativa di Atp. Chiavari: Ri festeggia la Madonna della Salute. Leivi: GFesta dell’olio , si scegli il miglior uliveto.

Rapallo: relitti degli yacht, anche Bacoli chiederà la rimozione. Rapallo: ciclo di incontri sotto il campanile. (Commento. A Rapallo l’assessorato alla cultura non esiste, ma per fortuna sono tante le espressioni culturali; peccato che spesso non siano innovative; il bravissimo Mario Calabresi, che in Riviera è uno di casa, ha già presentato il suo libro “La mattina dopo” in mezza Italia).

Camogli: il Fai ricorda Giulia Crespi, amava San Fruttuoso. Camogli: serata per l’ambiente con Giua. Recco: pallanuoto in mare e gastronomia,.

Cicagna cede a Montoggio il castello dei Fieschi.