Rapallo: “A settembre riapre il primo intervento”

Pier Giorgio Brigati, seconda autorità comunale dopo il sindaco Carlo Bagnasco, agisce in silenzio, ma è una figura preziosa per la città, specialmente nel settore sociale, ma non solo. Preoccupato per la mancata riapertura del posto di primo intervento presso l’ospedale rapallese, ne ha chiesto conto ai vertici dell’Asl-4, in particolare alla direttrice generale Bruna Rebagliati. Ed è rimasto soddisfatto.

Dice Brigati: “Era stato detto che il primo intervento doveva riaprire finita l’emergenza covid; da ciò che vedo in giro mi sembra sia ultimata. La dottoressa Rebagliati mi ha convinto che il primo intervento di Rapallo riaprirà a settembre. Sempre che tutto proceda nella norma e non riesplodano i contagi. Fatto importante: la Asl sta assumendo una trentina di infermieri necessari a riattivare le attività sospese”.

“Inoltre a Rapallo dovranno riprendere gli interventi di ortopedia – prosegue Brigati – che erano stati sospesi proprio per il covid. Devo dire che la direttrice mi ha convinto sulle sue reali intenzioni e voglio tranquillizzare tutti i pazienti che fanno capo all’ospedale di Rapallo”.