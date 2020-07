Chiavari: Festival della Parola, gli ospiti (2)

Festival della Parola a Chiavari, di seguito le schede degli ospiti

Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore teatrale e di programmi culturali per la Tv, è nato a Roma. I suoi numerosi libri sono tradotti nelle principali lingue e i suoi monologhi teatrali vengono rappresentati nei principali festival e teatri Italiani. Tra le ultime fatiche letterarie ricordiamo tra l’altro: Le ultime diciotto ore di Gesù (2015 e 2016), I segreti di Istanbul (2016 e 2017), Questa nostra Italia (2017 e 2018), Il grande romanzo dei Vangeli (con Giovanni Filoramo 2019) e Breviario per un confuso presente (2020)

Dal 2006 il GnuQuartet ha realizzato sei album, con brani originali e rielaborazioni, e collaborato alla realizzazione – in fase di scrittura, arrangiamento e registrazione – di moltissimi lavori discografici, colonne sonore cinematografiche e sigle televisive come Pane quotidiano – Rai3. Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesca Rapetti e Raffaele Rebaudengo hanno centinaia di concerti alle spalle in Italia e in giro per il mondo, dal Messico alla Francia, dalla Corea alla Spagna, partecipazioni a programmi televisivi e radiofonici – Che tempo che fa, Quelli che il calcio, X Factor, Parla con me, Domenica in, Il Tornasole, L’altro lato di Radio 2, Caterpillar, Radio 1 Musica, RMC CLassic – e a grandi festival internazionali: Festival di Sanremo 2011, European Jazz Expo, Sildajazz Festival di Haugesund, Carinthian Summer Music Festival, Venezia Jazz, MITO Settembre Musica, Festival del Mediterraneo, I Suoni delle Dolomiti, Primo Maggio 2009 con Afterhours, 2010 con Baustelle, 2012 come solisti accompagnati dalla Roma Sinfonietta, 2013 con A rock orchestra, un progetto di Vittorio Cosma. Nell’estate 2013 sono stati ospiti dei Negramaro a San Siro e all’Olimpico.

Nel Maggio 2011 è uscito in Italia “Something Gnu” – prodotto da Bonsai Music e distribuito in Italia da Egea – fra jazz e sperimentazione. Ad Ottobre dello stesso anno è uscito in Francia e nel resto d’Europa.

Il 10 Aprile 2013 è uscito in digitale per Believe Digital “muse_ic GnuQuartet play Muse” un lavoro tratto dall’omonimo spettacolo multimediale dedicato alla riscoperta della musica dei MUSE, tra classica ed elettronica.

Nel mese di Aprile 2014 è uscito in Messico, Corea ed Italia l’EP “Karma” che traghetta le sonorità degli Gnu verso il rock progressivo.

Nel Dicembre 2016 gli Gnu presentano “Untitled” il primo disco interamente composto da composizioni originali.

Il 24 Aprile 2018 prende forma il nuovo progetto “80vogliadiGnu”, un progetto discografico lungo un anno in 52 puntate, un concerto da ballare accompagnati da un quartetto – roba che non si sentiva dai tempi del Minuetto, uno sguardo divertito sulla musica più popolare ed evocativa dell’ultimo decennio analogico.

Collaborazioni Sul palco con…

Negramaro, Simone Cristicchi, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Niccolò Fabi, Arisa, Baustelle, Samuele Bersani, Motel Connection, Afterhours, Giorgio Conte, Dolcenera, Piercortese, Diodato, L’Aura, New Trolls, PFM, Gianni Morandi, Malika Ayane, Vittorio De Scalzi, CAST, Oscar Prudente, Giua, Federico Sirianni, La Crus, Samuel & Boosta from Subsonica, Gabriele Mirabassi, Francesco Bearzatti, Norchestra, Mario Arcari, Neri Marcoré, Claudio Gioé, Ferruccio Spinetti, Flavio Boltro, Giuliano Sangiorgi, Meg, Morgan, Antonella Ruggiero, Sarah Jane Morris, Jovanotti, Claudia Pastorino, Mario Venuti, Carlo Fava, Pacifco, Rachel Flowers, Sungha Jung.

Discografia…

Anansi, Roberto Angelini, Arisa, Roberta Barabino, Baustelle,Bloody Beetroots, Giorgio Faletti,

Chiara Galliazzo, Samuele Bersani, Andrea Celeste, Pier Cortese, Simone Cristicchi, Antonio Diodato, Federica Fornabaio, Raphael Gualazzi, Kalweit and the Spokes, L’Aura,Levante, Liftiba, Ivan Lins, Antonio Lombardi, Magellano, Stefano Maiuolo, Francesca Michelin, Nathalie, New Trolls, Niccolò Fabi, Lorenzo Fragola, Norchestra,Orchestra Bailam, Giua,Giulia Ottonello, Gino Paoli, Ilaria Porceddu, Rocco Papaleo, Roberto Vecchioni,Rudy Rotta,Sadist,Riccardo Sinigallia,

Federico Sirianni, The Bastard Sons Of Dioniso, The Vad Vuc, Tiromancino, Zibba,Nina Zilli.

Pacifico, nome d’arte di Luigi De Crescenzo, è nato e cresciuto a Milano.

Musicista, autore e cantautore tra i più stimati ha pubblicato sei dischi e un EP a suo nome.

Con il suo album di esordio- Pacifico, 2001 – riceve diversi riconoscimenti, tra cui Targa Tenco per l’opera prima e Premio Grinzane Cavour.

Nel 2004 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Solo un sogno, aggiudicandosi il premio della Critica.

Ha duettato con alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionali – Gianna Nannini, Ivano Fossati, Malika Ayane, Samuele Bersani, Marisa Monte, Ana Moura.

Nell’aprile 2015 ha scritto e interpretato con Samuele Bersani il brano “Le storie che non conosci”, con la partecipazione straordinaria di Francesco Guccini. Il brano si è aggiudicato la Targa Tenco 2015 come Migliore canzone dell’anno.

Nel febbraio 2018 partecipa al festival di Sanremo presentando con Ornella Vanoni e Tony Bungaro il brano Imparare ad amarsi, che riceve il premio per la migliore interpretazione.

Nel marzo del 2019 esce il suo ultimo disco, Bastasse il cielo.

Nel dicembre 2020 tiene una settimana di spettacoli, la Settimana Pacifica, presso il Teatro Filodrammatici, teatro storico nel cuore di Milano. Ogni sera in scena canta e riceve un’ospite prestigioso, Malika Ayane, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Francesco De Gregori, Francesco Bianconi, Gianni Morandi, Neri Marcorè.

Per il cinema, ha lavorato con Gabriele Muccino – Ricordati di me – e Roberta Torre – Sud Side Story.

Per il teatro ha scritto e messo in scena un monologo, Boxe a Milano.

E’ uno dei più celebrati autori italiani. Ha scritto per Gianna Nannini, Adriano Celentano, Malika Ayane, Marco Mengoni, Andrea Bocelli, Giorgia, Gianni Morandi, Zucchero, Eros Ramazzotti, Samuele Bersani, Francesco Gabbani, Musica Nuda, Frankie Hi-Nrg Mc, Extraliscio e tanti altri.

Attualmente vive a Parigi, dove ha iniziato a collaborare con artisti francesi.

Per Baldini & Castoldi ha pubblicato una raccolta breve di pensieri, dal titolo Le Mosche; e, nel 2016, il suo primo romanzo, Ti ho dato un bacio mentre dormivi.

Il film IO SONO CHIAVARI è il ritratto di una città dinamica, il suo territorio e la sua gente. Voluto dall’assessorato al Turismo per la promozione della città in Italia e nel mondo, finanziato dalla tassa di soggiorno, il filmato porta la firma di Gip Barbeschi. Regista e Produttore esecutivo, ha realizzato centinaia di films Corporate in Italia e nel mondo. Ritornato da alcuni anni a vivere e lavorare nel Tigullio, è l’autore in questi anni di filmati promozionali dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Zoagli. I suoi lavori uniscono bellezza a marketing territoriale. “Solo attraverso la sinergia di intenti e servizi si manifesta la vera forza di un territorio”, con questo approccio strategico condiviso con l’amministrazione di Chiavari, il regista ha raggiunto in questo suo ultimo lavoro obiettivi inediti, uno su tutti il principio che “Chiavari e le quattro valli sono una cosa sola”, un tributo e una mano tesa verso il suo prezioso entroterra.

Con buone idee e capacità esecutiva, Gip Barbeschi ha convinto più di una persona a seguire questa strada. Lo stesso nome del Film IO SONO CHIAVARI, arrivato in conclusione di questo lungo percorso di produzione, si propone come icona dell’identità di questa città, quale consapevolezza della propria dimensione al centro del Tigullio