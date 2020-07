‘Santa’: alla guida ubriachi, ritirate due patenti

Lo scorso fine settimana, a Santa Margherita Ligure, nell’ambito del servizio di contrasto al fenomeno “Stragi del Sabato Sera” i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri e equipaggi del Nucleo Radiomobile, nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale in quel centro cittadino e nei pressi di luoghi della movida, hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” due persone entrambi lombarde. Un 28 enne con un tasso alcolemico di g/l 1,72 e un 40 enne poiché si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti. Documenti di guida ritirati.