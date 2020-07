San Colombano: “Ponte località Maggi, a che punto siamo?”

Da Claudio Solari capogruppo Territorio e Sviluppo a San Colombano cerenoli riceviamo e pubblichiamo il testo inviato al sindaco Giovanni Solari e al responsabile dell’area tecnica comunale

Il sottoscritto Claudio Solari in qualità di Consigliere comunale e Capogruppo Territorio e Sviluppo,

Considerato che dalla data odierna è chiuso per un mese al traffico veicolare il ponte Cristoforo Colombo in località Maggi sulla S.P.32 “del Bocco di Leivi” su disposizione della Città Metropolitana di Genova.

Poiché la portata del ponte Rachele Lagomarsino di Calvari è nuovamente stata limitata, si chiede se sono state avvisate preventivamente le aziende operanti in località Pian dei Cunei e se in concerto con la Città Metropolitana di Genova siano state adottate soluzioni alternative.

Si evidenzia il grave stato di crisi economica di questo periodo che con questa sospensione potrebbe causare nuovi problemi alle attività presenti.

Inoltre sono stati apposti cartelli adeguati anche sugli imbocchi delle strade comunali di La Pozza e Pian dei Cunei onde evitare che mezzi pesanti facciano deviazione di percorso su dette strade?

Con la presente si interroga il Sindaco per conoscere nel dettagli le domande sopra citate.