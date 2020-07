Riomaggiore: metti una passeggiata fra vigneti e limoni

di Guido Ghersi

A Manarola, frazione del Comune di Riomaggiore, domani, mercoledì 21 luglio, si svolgerà una passeggiata fra vigneti e limonaie fino al paese di Monterosso.

Appuntamento alle ore 9,30 in Via Discovolo a Manarola con Karen, un’espertta guida della “Coop Arte e Natura”. La durata sarà di 4 ore, il costo è di 12 euro a persona, mentre il percorso sarà gratuito per i bambini fino ai 12 anni, mentre il bigl,ietto del treno, per il ritorno da Monterosso, è a carico dei partecipanti.

Info :333/2900560 anche Whatsapp.