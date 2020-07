Regione: “Legge elettorale, una riforma attesa” (2)

Dall’ufficio stampa del Movimento 5 Stelle Liguria riceviamo e pubblichiamo

“Via libera alla nuova legge elettorale della Liguria: votata oggi in Commissione, con un’ampia maggioranza, la riforma che prevede la doppia preferenza di genere e le quote di genere, una modifica auspicata fin dall’inizio della legislatura. Domani, la riforma affronterà il passaggio in Consiglio regionale e ci auguriamo venga ratificata con la stessa convinzione. Finalmente, anche i cittadini liguri potranno, già a settembre, esprimere due preferenze di due generi diversi, un risultato cui siamo giunti anche grazie al Governo che aveva più volte esortato alcune regioni, poche ma fra queste vi era la Liguria, a inserire l’importante modifica nella loro legge elettorale”, dichiarano il capogruppo regionale Fabio Tosi e il vicecapogruppo regionale Andrea Melis.