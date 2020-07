Regione: in commissione, sì alla preferenza di genere

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo



Esprimiamo grande soddisfazione per il via libera, in Commissione – grazie a un’ampia maggioranza qualificata di 27 voti – alla nuova legge elettorale ligure, che prevede la doppia preferenza di genere. È dall’inizio della legislatura che cerchiamo di introdurre questa modifica e siamo contenti di essere riusciti a farlo, seppur in zona Cesarini. Un ringraziamento va indubbiamente al Governo che, nelle scorse settimane, aveva esortato le poche Regioni italiane, come la Liguria, che ancora non lo avevano fatto, a inserire la doppia preferenza di genere nella loro legge elettorale. Quell’intervento ci ha consentito di tornare ad affrontare la questione.

Confidiamo che domani in Consiglio regionale venga ratificata con il voto la decisione presa oggi in Commissione. Siamo contenti che i cittadini liguri, che a settembre saranno chiamati alle urne, potranno finalmente esprimere due preferenze – e non più una sola – di due generi diversi. Il contributo del Gruppo del PD in tal senso è stato decisivo. Siamo felici di aver concorso a dotare la nostra Regione di una legge elettorale all’altezza della sua storia e dei suoi cittadini. Una norma di civiltà, che non poteva essere più rimandata.