Regione: Fratelli d’Italia esulta per l’abolizione del listino (3)

Dall’ufficio stampa dei Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo

Oggi vincono i liguri.

Basta ai nomi paracadutati dall’alto. I liguri devono poter scegliere da chi essere rappresentati

Fratelli d’Italia promuove il cambiamento: con oggi si compie il primo passo per cambiare legge elettorale in Liguria rimettendo al centro il rapporto tra elettori ed eletti assicurando la parità di genere.

L’unico partito con una leader donna non può che gioire della novità che la legge elettorale, con la quale sarà eletto il prossimo consiglio regionale, porta in dote, ovvero la doppia preferenza nel voto. Ma la grande vittoria per Fratelli d’Italia è l’abolizione del ‘listino del presidente’, una vittoria nella forma e nella sostanza che rimette al centro l’elettore che non sarà più soggetto alle scelte dei partiti, come succede per eleggere il Parlamento, ma si ritrova padrone di scegliere da chi farsi rappresentare ricostruendo quel rapporto tra eletto ed elettore che è un rapporto non solo fiduciario, ma di mandato elettorale.

Una gran bella giornata, quella di oggi, per i liguri che finalmente potranno dire che il loro voto contare davvero e vedranno se e come i politici che hanno scelto manterranno la parola data.

Fratelli d’Italia fa della coerenza e del rispetto degli elettori uno dei suoi capisaldi sta portando anche a Roma una battaglia per avere una legge elettorale ‘anti-inciucio’ come quella che il governo rosso giallo sta portando avanti ora.

Per Fratelli d’Italia il voto degli elettori è sacro e va onorato, rappresenta la volontà del popolo che è sovrano