Rapallo: ruba, denunciato con la donna che lo accoglie

Uno straniero, in serata, a Rapallo, mentre si trovava all’interno del supermercato “Carrefour”, sito in centro cittadino, intento ad asportare merce varia, sorpreso dal personale del market, si dava a precipitosa fuga, unitamente ad un complice rimasto fuori. La pattuglia della locale Stazione Carabinieri sul posto, dopo aver raccolto elementi utili a rintracciare i fuggitivi, poco dopo, li rintracciava presso l’abitazione di una 39 enne, poi deferita in stato di libertà per “favoreggiamento”. Mentre l’ecuadoriano di 28 anni, è stato deferito in stato di libertà per “furto aggravato”. Merce recuperata e restituita.