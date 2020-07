Rapallo: contributi alle aziende, già stanziati 30.000 euro

Un consiglio comunale veloce anche per la capacità di chiarezza e sintesi dell’assessore Antonella Aonzo. Assenti i membri dell’opposizione, quattordici i presenti. Tra le pratiche la più interessante è la delibera del Comune che versa alle imprese turistiche che ne facciano domanda, 700 euro al mese, per tre mesi, a favore dell’assunzione di dipendenti stagionali, anche part time (ma non a chiamata); con possibilità di attivare il contributo anche in maniera retroattiva. Una trentina le aziende che, al momento, hanno fatto domanda; 30.000 gli euro già versati alle aziende. Inoltrare la domanda è semplicissimo.

L’assessore Filippo Lasinio ha spiegato gli interventi alla zona della spiaggia degli Archi (costo previsto 361.000 euro) soprattutto per rinforzare il muro di sostegno della provinciale 227. Altro postumo della mareggiata dell’ottobre 2018, la passeggiata tra Trelo e Prelo a San Michele; è prevista una spesa di milione, non ancora finanziata dalla Regione. Altra pratica ratificata quella dell’operazione spiagge sicure illustrata dal consigliere incaricato Fabio Proietto.